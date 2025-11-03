PODCAST CANLI YAYIN

8 bin TL olacak diyerek açıkladı! İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

Gram altın fiyatları için araştırmalar hız kazandı! Altın son haftalarda yön ararken, ekonomi yorumcusu İslam Memiş uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Gram altın son haftalarda dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların gözü yeniden ünlü analist İslam Memiş'in değerlendirmelerine çevrildi.

İSLAM MEMİŞ: "PARASI OLAN MİKTAR ARTTIRSIN"

GRAM ALTINDA 2026 İÇİN 8.000 TL TAHMİNİ

Türkiye piyasalarında altın yatırımcıları son dönemdeki dalgalanmanın ardından yeni stratejiler arayışında. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, gram altın cephesinde kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini belirterek dikkat çeken bir uyarı yaptı:

"Parası olan beklemesin, elindekinin gramını artırmaya odaklansın."

Memiş'e göre gram altın, kısa vadede spekülatif hareketlerle baskılansa da uzun vadede yön hala yukarı. Deneyimli analist, 2026 yılı için gram altında 8.000 TL seviyesinin "gündeme gelebileceğini" belirtiyor. "Koşullar oluşursa beş haneli rakamlar bile konuşulur" diyen Memiş, yatırımcılara panik yerine planlı birikim öneriyor.

"BALON PATLADI, AMA TREND DEĞİŞMEDİ"

İslam Memiş, televizyon yayınında yaptığı son değerlendirmede, altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin "balonun patlaması" olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

"2023'te benzer bir tabloyu görmüştük. O dönemde de fiyatlar manipülatif şekilde şişmişti. Bu yıl da benzer bir köpüğün sönmesine şahit olduk. Ancak bu düşüş altının değerini değiştirmiyor, yalnızca piyasadaki yapay fiyatlamayı temizliyor."

Memiş, özellikle ons altın tarafında görülen 3.800 dolar seviyesine kadar geri çekilmelerin teknik düzeltme olduğunu belirtti. Ancak bu düşüşlerin uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığını vurguladı:

"Kısa vadede manipülatif fiyatlamalar, uzun vadede fırsattır. Bu dönemler, biriktirenin kazandığı dönemlerdir."

"6 AY İÇİNDE TERS MANİPÜLASYON GÖREBİLİRİZ"

Altın piyasasında bir sonraki hamlenin ters yönde bir manipülasyon olabileceğini söyleyen Memiş, yatırımcıları uyardı:

"Bir süre sonra fiyatları aşağı çeken manipülatörler, bu kez yükseliş yönlü bir algı operasyonu başlatabilir. Bu nedenle günlük fiyatlara değil, toplam gram miktarına bakmak gerekir."

Analist, yatırımcının odağını fiyat yerine birikim miktarına çevirmesi gerektiğini vurguladı:

"Elinizde 10 gram varsa 20'ye çıkarın. 20 gram varsa 40'a. Fiyatla uğraşmak yerine birikim miktarını artırmak, sizi manipülasyondan korur."

ALTINDA TEKNİK TABLO: 2026'YA KADAR HEDEF 8.000 TL

Memiş'in 2026 yılına yönelik teknik projeksiyonları oldukça dikkat çekici:

  • Ons altın tarafında 4.888 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor.

  • Gram altın için ise 8.000 TL seviyesi "gündeme gelebilecek bir hedef."

  • Eğer küresel enflasyon baskısı sürer ve jeopolitik riskler artarsa, 5 haneli rakamların dahi "matematiksel olarak mümkün" olduğunu söylüyor.

"Koşullar oluşursa 8.000 TL seviyesi aşılabilir. Şimdiden kesin rakam vermek doğru değil ama yön belli: yukarı."

Memiş'e göre bu tahmin yalnızca teknik göstergelere değil, dolar/TL kurunun seyrine, enerji fiyatlarına, Fed'in faiz politikalarına ve jeopolitik belirsizliklere de bağlı.

"Kısa vadede sat-geri al stratejisi çok riskli"

İslam Memiş, son dönemde birçok yatırımcının yaptığı hataya da dikkat çekti.

"Sert yükselişlerde satış yapıp sonra yerine koymak büyük risktir. Çünkü piyasa artık buna izin vermiyor. Altın sattığınızda, çoğu zaman aynı gramı daha yüksek fiyattan geri alırsınız."

Analiste göre, 'kar ettim' hissiyle yapılan bu işlemler aslında yatırımcının toplam varlığını azaltıyor.
Bu nedenle asıl hedefin fiyat değil, toplam gram birikimi olması gerektiğini tekrarlıyor.

ALTIN CEPHESİNDE MEVCUT GÖRÜNÜM

İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde yaptığı canlı yayında altın, döviz ve borsa tarafına dair genel tabloyu da özetledi:

  • Ons altın: 4.021 dolar seviyesinde; 4.040 – 4.150 dolar aralığı direnç, 3.800 dolar bölgesi destek konumunda.

  • Gram altın (fiziki): 5.650 TL civarında işlem görüyor; kısa vadede 5.500 – 6.000 TL bandında dalgalanma bekleniyor.

  • Gram gümüş: 66,15 TL seviyesinden işlem görüyor; altınla paralel hareket ediyor.

  • Dolar/TL: 42,07 seviyesinde haftaya başladı; yön hâlâ yukarı.

  • Euro/TL: 48,57 seviyesinde; serbest piyasada Euro'nun bir miktar ucuz kaldığına dikkat çekti.

"Euro hala ucuz. Uzun vadede 1.20 – 1.22 parite hedefiyle, Euro tarafında pozitif görünüm devam ediyor."

Küresel piyasalarda sakin ama riskli bir Kasım

Memiş, Kasım ayının genel olarak "sakin ama temkinli" geçeceğini öngörüyor.

Ekim ayına kıyasla merkez bankalarının takviminde yoğun bir gündem bulunmadığını, ancak ABD tarım dışı istihdam verisi ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı gibi önemli gelişmelerin izleneceğini belirtiyor.

"Fed bu ay pas geçecek gibi görünüyor. Aralık'ta da değişiklik olmazsa, piyasalarda ılımlı hava korunabilir. Ancak küresel belirsizlikler — özellikle ABD seçimleri, enerji fiyatları ve jeopolitik riskler — her an tabloyu değiştirebilir."

ENFLASYON VERİSİ: GIDA YİNE BAŞROLDE

Canlı yayın sırasında açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri de Memiş'in analizine dahil oldu.

  • Aylık bazda enflasyon: %2,55

  • Yıllık bazda enflasyon: %32,87

  • 12 aylık ortalama: %37,15

  • Gıda fiyatlarındaki yıllık artış: %34,87

"Geçici bir enflasyon yok, kalıcı bir enflasyon var. 2026'da da tablo değişmeyecek; aksine enflasyon dünyanın ana gündemi olmaya devam edecek."

2026'ya doğru "kalıcı enflasyon" dönemi

Memiş'e göre 2026 yılına girerken küresel ekonominin manşeti yeniden enflasyon olacak.
Trump dönemine olası bir dönüş, gıda krizleri, enerji arzı ve jeopolitik gerilimler, tüm dünyada fiyat artışlarını kalıcı hale getirebilir.

"Bu koşullar altında altın ve gümüş, yalnızca yatırım aracı değil, bir koruma kalkanı haline gelir."

Fotoğraflar: AA