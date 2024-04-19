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79 üründe İNDİRİM! 19-26 Nisan Tarım Kredi kataloğu fiyat listesi! Peynir 119 TL, Havlu kağıt 29.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19-26 Nisan tarihleri arasında tüketicilere özel indirimler sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların ekonomik alışveriş yapmasını desteklemek amacıyla çeşitli temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler sağlıyor.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 21:51 Güncelleme 19 Nisan 2024, 21:53
79 üründe İNDİRİM! 19-26 Nisan Tarım Kredi kataloğu fiyat listesi! Peynir 119 TL, Havlu kağıt 29.90 TL... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19-26 Nisan tarihleri arasında özel bir indirim kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, temel gıda ürünlerinde önemli indirimler yapılarak vatandaşların ekonomik alışveriş yapmaları hedefleniyor. İşte detaylar...

79 üründe İNDİRİM! 19-26 Nisan Tarım Kredi kataloğu fiyat listesi! Peynir 119 TL, Havlu kağıt 29.90 TL... 2

Ülker kekstra kek: 4,25 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi: 4,95 TL
Ülker Çubuk Kraker: 4,90 TL

79 üründe İNDİRİM! 19-26 Nisan Tarım Kredi kataloğu fiyat listesi! Peynir 119 TL, Havlu kağıt 29.90 TL... 3

Eti puf çeşitleri: 2,50 TL
Çerezos hüp çeşitleri: 4,90 TL
TK Çubuk Kraker: 7,90 TL

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