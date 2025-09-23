PODCAST CANLI YAYIN

750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Oranlar değişti: Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti yeni mevduat tablosu

Yılın ikinci yarısına girilirken mevduat faizlerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Temmuz ayı öncesinde bankalar arası rekabetle birlikte mevduat faizleri %53 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak eylül itibarıyla en yüksek mevduat faizi %49'a geriledi. Bankalar müşterilerine sundukları faiz oranlarında temkinli bir indirime gitti. Peki yeni mevduat oranları nasıl? 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte son hesaplamalar.

Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlaması öncesinde bankalarda mevduat faizleri %53 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak Merkez Bankası'nın Temmuz ve Eylül aylarında politika faizini düşürmesiyle birlikte mevduat faizlerinde yön aşağı çevrildi. Peki yeni oranlar nasıl?

Merkez Bankası Faiz Kararları ve Etkileri

Merkez Bankası temmuz ayında 300 baz puan, eylül ayında ise 250 baz puanlık indirime giderek politika faizini %46'dan %40,5 seviyesine çekti. Bu kararlar bankalar tarafından hem kredi hem de mevduat faizlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu.

1 Milyon TL'nin Mevduat Getirisi

Şu anda 1 milyon TL, %48 faizle mevduata yatırıldığında aylık yaklaşık 30.000 TL getiri sağlıyor. Vade seçiminde ise en yüksek bileşik faizli ürünlerin tercih edilmesi reel getiriyi artırıyor.

Bankalarda Faizler Nasıl Revize Edildi?

11 Eylül öncesinde bankalarda en yüksek mevduat faizi %49 seviyesindeydi ve ağırlıklı oranlar %43-49 aralığında seyrediyordu. Merkez Bankası kararlarının ardından ise mevduat faizleri bankalar bazında 1-2 puan civarında geriledi. Şu anda bankalarda en yüksek mevduat faizi %48 seviyesinde bulunuyor.

750.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Hesaplama

Alternatif Bank
Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 23.328,18 TL

Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL

CEPTETEB
Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 22.464,18 TL

Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL

HSBC
Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.815,77 TL

Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.799,75 TL

Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

Akbank

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 24.240,11 TL

Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 23.597,26 TL

Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

QNB

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 21.584,71 TL

Vade Sonu Tutar: 771.584,71 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 23.054,79 TL

Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 20.613,7 TL

Vade Sonu Tutar: 770.613,7 TL

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi içermez. Paylaşılan oranlar 23 Eylül Salı gününe aittir.