750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Oranlar değişti: Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti yeni mevduat tablosu
Yılın ikinci yarısına girilirken mevduat faizlerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Temmuz ayı öncesinde bankalar arası rekabetle birlikte mevduat faizleri %53 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak eylül itibarıyla en yüksek mevduat faizi %49'a geriledi. Bankalar müşterilerine sundukları faiz oranlarında temkinli bir indirime gitti. Peki yeni mevduat oranları nasıl? 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte son hesaplamalar.
