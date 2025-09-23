750 bin liralık eve ne kadar konut kredisi çıkar, aylık taksit ne olur?

"Faizlerin düşmesiyle ihtiyacı olanlar adım atıyor"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarının artmasının en önemli sebeplerinden birisinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik güçlü beklenti olduğunu belirterek, bu beklentinin konut fiyatlarında bir artış oluşturabileceği düşüncesiyle yatırımcıların alım yaptığını söyledi.

Altın yatırımcılarının da kar satışları yaparak konuta yöneldiğini ifade eden Akdoğan, "Yeni kiracıların yüksek kira tutarlarına karşın konut kredilerinin faizinin düşmesiyle ihtiyacı olanlar ev alma noktasında adım atıp yüksek kira ödemek yerine taksitlerle o evin sahibi olmak istiyor. Bu durum zaten ipotekli satış adetlerine de yansıyor." dedi.

"Konut, hem bireysel hem yatırım amaçlı talep görmeye devam ediyor"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye'de enflasyonun, döviz kurunun ve faiz oranlarının konut sektörünü doğrudan etkilediğini kaydederek, "Yüksek satış rakamlarına rağmen ipotekli satış payının sınırlı olması, faizlerin halen alıcı için caydırıcı seviyede olduğunu düşündürüyor. Buna rağmen artışın devam etmesi, konutun enflasyona karşı bir değer koruma aracı olarak görüldüğünün kanıtı." diye konuştu.

Konut satışlarının yüksek seyretmesinin inşaat ve gayrimenkul sektörünün canlı kaldığını gösterdiğini ifade eden Ekiz, özellikle sıfır konut satışlarının üçte birlik payının yeni projelere talep olduğunu ve sektörün üretim kapasitesini sürdürdüğünü yansıttığını vurguladı.

Ekiz, ipotekli satışlardaki artışın doğru finansman modelleriyle satışların daha da yukarı çıkabileceğine işaret ettiğini dile getirerek, "Konut piyasası, tüm ekonomik baskılara rağmen canlılığını koruyor. Yüksek enflasyon ortamında konut, hem bireysel hem de yatırım amaçlı talep görmeye devam ediyor. İpotekli satışlardaki ivme, finansman koşulları iyileşirse satışların çok daha güçlü artabileceğinin sinyalini veriyor. İlk el satışların yüksek payı ise inşaat sektörüne olan güvenin sürdüğünü gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.