500 TL’ye + 20 puan hediye! Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 18 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

18 Nisan itibariyle, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, ulusal bayramlar gibi özel günlerde, bazı akaryakıt şirketleri promosyonlar ve indirimler düzenleyebilirler. Bu nedenle, indirim ve promosyonlar hakkında güncel bilgi için akaryakıt şirketlerinin web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmek faydalı olabilir.