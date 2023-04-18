500 TL'ye + 20 puan hediye! Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 18 Nisan Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...
Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,31 dolar seviyesinde tamamladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta bayram indirimi var mı? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kampanya duyuruldu. İşte detaylar ve 18 Nisan akaryakıt fiyat listesi.
18.04.2023 10:55 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:56
18 Nisan itibariyle, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, ulusal bayramlar gibi özel günlerde, bazı akaryakıt şirketleri promosyonlar ve indirimler düzenleyebilirler. Bu nedenle, indirim ve promosyonlar hakkında güncel bilgi için akaryakıt şirketlerinin web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmek faydalı olabilir.
AKARYAKITA İNDİRİ VAR MI?
Benzin, motorin ve LPG fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: