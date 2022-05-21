7 Mayıs 2022 öncesinde hesabında bakiye olanlar dikkat! 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları belli oldu! O kişiler kredi çekemeyecek

0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi almayı bekleyenler için son dakika detaylar geldi. Başvuru şartları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiğini bildirdi. Peki kimler 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisinden yararlanabilecek? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bin TL kredi çekmek isteyenler aylık ne kadar, toplamda kaç TL geri ödeme yapacak? Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor. İşte detaylar...