69.90 TL'ye beyaz peynir! KAHVALTILIKLARDA %30 İNDİRİM! Tarım Kredi'de BAYRAM UCUZLUĞU başladı! Sepetler dolup taşacak! Çay, sucuk, tereyağı, yumurta...
Tarım Kredi Market'te bayram indirimi başladı! Kahvaltılıklardan bayram şekerine, deterjandan kırmızı ete kadar birçok üründe etiketler güncellendi. 22 Haziran-6 Temmuz süresince Tarım Kredi Market'te birçok ürün %30 indirimli olarak sunulacak. Bayram için alışveriş yapmak isteyenler marketler tarafından sunulan broşürleri araştırıyor. En uygun fiyatlı marketler arasında yer akan Tarım Kredi'de bu ay için güncel listesini duyurdu. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
26.06.2023 18:53 - Son Güncelleme: 26.06.2023 18:54
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ortaya çıktı. Bayram sebebiyle şekerden, kahvaltılığa birçok üründe %30 indirim başladı. Sepetlerinizi dolup taşıracak bu indirim bayram sofralarınızı donatacak. Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte 22 Haziran-6 Temmuz Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...