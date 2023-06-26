69.90 TL’ye beyaz peynir! KAHVALTILIKLARDA %30 İNDİRİM! Tarım Kredi’de BAYRAM UCUZLUĞU başladı! Sepetler dolup taşacak! Çay, sucuk, tereyağı, yumurta...

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ortaya çıktı. Bayram sebebiyle şekerden, kahvaltılığa birçok üründe %30 indirim başladı. Sepetlerinizi dolup taşıracak bu indirim bayram sofralarınızı donatacak. Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte 22 Haziran-6 Temmuz Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...