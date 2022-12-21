%64 zamla memur, işçi, emekli derin nefes alacak! 2023 asgari ücret için SON 19 SAAT! Kulaktan kulağa bitti! Peki, özel sektör maaşları ne olacak?

Asgari ücretin açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Bu nedenle milyonlarca kişi kendi maaşı için yapılan tahminleri araştırıyor. Özellikle özel sektör çalışanları maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında net detaylara ulaşmak istiyor. İşte yarın açıklanacak emekli, memur, işçi ve özel sektör çalışanı zamlı maaşları için son tahminler...