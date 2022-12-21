%64 zamla memur, işçi, emekli derin nefes alacak! 2023 asgari ücret için SON 19 SAAT! Kulaktan kulağa bitti! Peki, özel sektör maaşları ne olacak?
Asgari ücret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin yarın açıklanacağını söyledi. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullanmasıyla gözler yarına çevrildi. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücretin yarın akşam saatlerinde açıklanacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan zam oranı ise %64 olarak belirtildi. Memur ve memur emeklilerine, işçiye yapılan zam sonrası en merak edilen konulardan biri de özel sektör maaşları oldu. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte özel sektör çalışanlarına yapılacak zam oranı oldukça merak ediliyor. İşte yapılan tahminlere göre 2023 özel sektör maaşları ve konu hakkında tüm detaylar...
21.12.2022 20:55 - Son Güncelleme: 21.12.2022 20:59
Asgari ücretin açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Bu nedenle milyonlarca kişi kendi maaşı için yapılan tahminleri araştırıyor. Özellikle özel sektör çalışanları maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında net detaylara ulaşmak istiyor. İşte yarın açıklanacak emekli, memur, işçi ve özel sektör çalışanı zamlı maaşları için son tahminler...
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM ALACAK?
Asgari ücretten daha fazla alan özel sektör çalışanları maaşları hakkında araştırmaları hızlandırdı.
ÖZEL SEKTÖR ARADA KALACAK
Asgari ücrete gelen zam sonrası özel sektör maaşlarının aynı oranda artmayacağı iddia edildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre özel sektör çalışanlarının maaşları artsa bile asgari ücret ile arasındaki fark azalacak.