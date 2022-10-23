600 bin sözleşmeliye kadroda son VİRAJ! Bu kişileri kapsayacak! Torbadaki meslekler de dahil edilecek! Eş durumu detayı! 3 yıldan az süresi olanlar...

Sözleşmeliye kadro geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? sorulaır 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelinirken en çok araştırılan konuların başında geliyor. Devlet kurumlarında çalışan binlerce sözleşmeli personel için kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. İşte gelinen son nokta...