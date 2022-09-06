6 Eylül EYT son durum nedir? 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı!

Buna göre kadınların yalnızca prim koşulunu yerine getirmesi gerekiyor. Erkekler amacıyla ise 25 sene koşulu 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla sonuçlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 senenin tamamlanmasını bekliyor.