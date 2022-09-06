6 Eylül EYT son durum nedir? 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT için masadaki tek formülün detayları belli oldu! EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı!
6 Eylül EYT son durum nedir? EYT ile emeklilikte o tarih açıklandı! Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da yapılan çalışma grubu bütün teknik hususları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla alakalı taslakları da hazırlıyor. Bütün çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken bilhassa 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan ve prim ile sene şartını tamamlamış sigortalılar öneme alınıyor.
06.09.2022 09:20 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:20
Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar EYT ile alakalı düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Bu tarihlerde değişik kurumlarda çalışanlar da bulunuyor. Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? Emekli Sandığı ve Bağ- Kur şartları neler? İşte EYT düzenlemesinde gelinen son nokta..
Erkekler amacıyla askerlik kadınlar için doğum borçlanması prim gününü tamamlamada yardımcı oluyor. Yine yurtdışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur için ihya gibi imkanlar da bulunmakta.