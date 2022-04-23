💸22 Nisan güncel toz şeker fiyatları ne kadar? 📢18,45 TL'den sofranıza geliyor! 📌A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros şeker fiyatları...

Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde temel ihtiyaçlardan biri olan toz şekerin fiyatlarını öğrenmek istiyor. Sofralara hazırlanan lezzetlerde vazgeçilmez olan ve fiyatlarında son zamanlarda yükseliş yaşanan toz şekerin hangi marketlerde ne kadara satıldığı araştırılıyor. A101, Carrefoursa, Migros gibi sıkça ziyaret edilen marketler zincirinde güncel toz şeker fiyatlarının kaç TL'den satıldığı, hangi markaların hangi miktarlardaki toz şekerlerinin ne kadar da alıcı bulduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.