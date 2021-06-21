5400 günle düşük primle! Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! Ev hanımları için emekli olma şartları nedir?

Sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Buna en çok kadınlar ihtiyaç duyuyor. SGK mevzuatına göre emin bir oranda prim ödemesi yapan, gün koşulunu sağlayan ve yaş haddine erişen vatandaşlar bu 3 koşulu aynı anda sağlamaları gidişatında emekli olurlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olacak vatandaşların da bu koşulları sağlamaları gerekiyor. Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyordu. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir?

21.06.2021 10:31 - Son Güncelleme: 21.06.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





