50.000-100.000 ve 125.000 TL hesaplara anında yatıyor! Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi! 3 ay sonra ödüyorsunuz

İhtiyaç kredisi faiz oranları ve kampanyalarında yeni oranlar merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda görülen hayat pahalılığı neticesinde ihtiyaç kredilerine olan ilginin de arttığı görülüyor. Bankalardan gelen yeni hamle sonrasında 3 aya kadar erteleme avantajları ile kredi kullanımı da mümkün hale getirildi. Ayrıca düşük faiz oranları sayesinde nakit arayan birçok kişiye bu kredilerin çare olması hedefleniyor.