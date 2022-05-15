5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı iş fırsatı! Çalışmak isteyenler hemen İŞKUR'a koşsun! Gırla boş kontenjan var! Temizlik ve güvenlik personeli, bekçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce temizlik görevlisi, büro personeli, gardon, satış danışmanı, bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Yalnızca bu mesleklere dehil daha pek çok meslekte alım sayısı doğrultusunda işsiz olan vatandaşları işe yerleştiriyor. Yeni iş ilanlarını yayımlayan İŞKUR bu kapsamda 4.222 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre KPSS şartlı ve KPSS şartsız diye ayrılan başvuru şartlarında tercih yapmak vatandaşla kalmış. İşte dolgun maaşla yeni mezun, deneyimli, deneyimsiz personel arayan meslekler...