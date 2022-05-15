5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı iş fırsatı! Çalışmak isteyenler hemen İŞKUR'a koşsun! Gırla boş kontenjan var! Temizlik ve güvenlik personeli, bekçi...
İş arayan vatandaşlar doğru adreste! İŞKUR güncel iş ilanlarına her gün yenisi ekleniyor. Son olarak 107 bin kişilik ilan yayımlayan İŞKUR bu kez en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı personel, memur alım ilanı paylaştı. İlanın detaylarına haberimizde yer verdik. Aylık 5, 6, 7, 8, 9 Bin TL'ye çalışmak isteyenlere güzel haber! temizlik görevlisi, bekçi, satış danışmanı, garson, büro personeli, güvenlik elemanı ve daha bir çok kadroya binlerce kişi alınacak. İşte Mayıs 2022 İŞKUR yeni iş ilanları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce temizlik görevlisi, büro personeli, gardon, satış danışmanı, bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Yalnızca bu mesleklere dehil daha pek çok meslekte alım sayısı doğrultusunda işsiz olan vatandaşları işe yerleştiriyor. Yeni iş ilanlarını yayımlayan İŞKUR bu kapsamda 4.222 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre KPSS şartlı ve KPSS şartsız diye ayrılan başvuru şartlarında tercih yapmak vatandaşla kalmış. İşte dolgun maaşla yeni mezun, deneyimli, deneyimsiz personel arayan meslekler...
Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşları ilgilendiriyor. İŞKUR alımları başlattı. Onlarca ilde personel eksikliği bulunuyor. İşe alınanlar özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilecekler. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından tercih edilen personeller için detaylar haberimizde..
Yayınlanan temizlik personeli ilanında kurumların kimliğine göre değişkenlik gösteren başvuru şartları ve tarihleri yer alıyor. Son dakika haberine göre yapılan açıklamada 4.222 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.