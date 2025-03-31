500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? Bankalar oranları yeniledi

Son haftalarda konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Geçen hafta bir kamu bankasında %2,59 seviyesinde olan faiz oranı, bu hafta %3,09'a yükseldi. Artış yalnızca kamu bankalarıyla sınırlı kalmadı; özel bankalar ve katılım bankaları da faiz oranlarını güncelledi.
Kamu Bankaları: %2,68'den %2,99'a çıktı.
Özel Bankalar: %2,68 olan faiz oranı %2,85 seviyesine yükseldi.
Katılım Bankaları: Geçen hafta %2,60 seviyesindeyken, şu an %2,85'e yükseldi.
Şu anda piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı %2,85 ile özel bankalarda bulunuyor.
Faiz oranlarındaki bu artış, kredi çekenlerin toplam geri ödeme tutarlarını da doğrudan etkiliyor. Aşağıda 500 bin TL kredi için bankalara göre geri ödeme tutarlarını bulabilirsiniz:
|Banka
|Faiz Oranı (%)
|Toplam Ödeme (TL)
|Aylık Taksit (TL)
|Kamu Bankası
|2,99
|1.638.000
|13.650
|Özel Banka
|2,85
|1.590.000
|13.250
|Katılım Bankası
|2,85
|1.590.000
|13.250
Not: Hesaplamalar ortalama 120 ay (10 yıl) vade üzerinden yapılmıştır. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
Bankalarda bayram dolayısıyla kredi başvuru süreçlerinin yavaşladığı gözlemleniyor. Değerlendirme süreçleri uzarken, kredi faizlerindeki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte kredi çekmeyi düşünenlerin, bankaların güncel politikalarını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü bayram sonrasında da faizlerde yukarı yönlü hareketlerin sürebileceği tahmin ediliyor.
Konut kredisi faizlerindeki artışa paralel olarak, ihtiyaç kredilerinde de ciddi yükselişler yaşandı. İşte bazı bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları:
|Banka
|Faiz Oranı (%)
|Toplam Ödeme (TL)
|Aylık Taksit (TL)
|Garanti BBVA
|3,69
|672.099
|55.769
|İş Bankası
|4,7
|722.859
|59.999
|DenizBank
|3,79
|677.043
|56.181
|Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli)
|4,49
|712.156
|59.107
Görüldüğü gibi, ihtiyaç kredisi faizleri de oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Uzun vadeli kredi çekenler için toplam geri ödeme tutarı büyük bir yük oluşturuyor.
Konut kredisi faizlerinin yükselmesi uzun vadeli kredi kullanacak bireyler için ciddi maliyet artışına neden oldu. Bu nedenle kredi çekmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi büyük önem taşıyor:
Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyin.
Toplam Geri Ödeme Miktarına Bakın: Sadece faiz oranına değil, kredinin toplam maliyetine odaklanın.
Vade Süresini İyi Planlayın: Daha uzun vadeler aylık taksiti düşürse de toplam ödeme miktarını artırır.
Bankalarla Görüşerek Güncel Kampanyaları Sorun: Bazı bankalar dönemsel olarak faiz indirimi yapabiliyor.
Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı %2,85 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar ilerleyen günlerde değişebilir. Kredi çekeceklerin güncel faiz oranlarını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
📢 NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır