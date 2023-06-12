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Haberler Ekonomi 50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, bugün karşılaşılan ilginç fiyat hareketleri hakkında bilgi verdi. Memiş'e göre, Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki baskısını azaltması, dolar kurunda yaklaşık yüzde 7'lik bir artışa neden oldu. Dolar kurundaki yükselişin gram altın fiyatlarını da etkilediği gözlemlendi. Bu durumda yatırımcılar, panikleyen bir piyasanın ortasında bulunmaktadırlar. Ancak panik yapan yatırımcıların her zaman kaybettiği unutulmamalıdır. Memiş, yatırımcıların öncelikle panik yapmadan sakin kalmaları, ani kararlar vermekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

takvim.com.tr
12.06.2023 09:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:05
50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

İslam Memiş, fiyatların normalden çok daha yüksek seviyelere çıktığını belirtti. Bu nedenle kendisinin beklemekten yana olduğunu ifade etti. En azından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Merkez Bankası'nın bir açıklama yapmasını beklemek gerektiğini dile getirdi. Resmi yollardan öğrenilmesi gereken bir durum olduğunu vurguladıktan sonra, atılacak adıma karar verilebileceğini söyledi.

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50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Gram Altın Fiyatı Hakkında Beklenti

Gram altın fiyatıyla ilgili de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, Kapalıçarşı altın piyasasında gram altının 1.500 TL'ye yaklaştığını belirtti. Ancak Memiş, bu fiyattan gram altın almamanın daha uygun olacağını ifade etti.

50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Yıl içinde gram altında 1.550 TL hedeflerinin olduğunu, ancak mevcut piyasa ortamında altın alımının yapılmaması gerektiğini söyledi. Normal bir fiyatlamadan bahsedilemediğini belirtti. Şu anda altın alanların zarar edebileceklerini ve bu zararları telafi etmek için uzun süre beklemelerinin gerekebileceğini belirtti.

50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Memiş, haziran ayında gram altında bir düşüş beklentisi olduğunu ve bu beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Ancak 1.350 TL'nin altına inen bir gram altın beklemediğini belirtti. Bu piyasa ortamında 1.350 TL'nin altında olan gram altının neredeyse bedava olduğunu dile getirdi. Fiyatlar gerilese bile kuyumcuların o fiyattan satış yapmayacaklarını ve makas aralığı ekleyeceklerini söyledi.

50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Ons Altın Beklentisi

Ons altın hakkında yorumlarda bulunan İslam Memiş, şu anda ons altının 1.961 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Memiş'e göre, 1.968 dolar direnç seviyesi olarak kabul edilmekte ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmelidir ki 1.995 dolar direnç seviyesi olarak belirlenebilsin.

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