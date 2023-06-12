50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, bugün karşılaşılan ilginç fiyat hareketleri hakkında bilgi verdi. Memiş'e göre, Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki baskısını azaltması, dolar kurunda yaklaşık yüzde 7'lik bir artışa neden oldu. Dolar kurundaki yükselişin gram altın fiyatlarını da etkilediği gözlemlendi. Bu durumda yatırımcılar, panikleyen bir piyasanın ortasında bulunmaktadırlar. Ancak panik yapan yatırımcıların her zaman kaybettiği unutulmamalıdır. Memiş, yatırımcıların öncelikle panik yapmadan sakin kalmaları, ani kararlar vermekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş, fiyatların normalden çok daha yüksek seviyelere çıktığını belirtti. Bu nedenle kendisinin beklemekten yana olduğunu ifade etti. En azından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Merkez Bankası'nın bir açıklama yapmasını beklemek gerektiğini dile getirdi. Resmi yollardan öğrenilmesi gereken bir durum olduğunu vurguladıktan sonra, atılacak adıma karar verilebileceğini söyledi.
Yıl içinde gram altında 1.550 TL hedeflerinin olduğunu, ancak mevcut piyasa ortamında altın alımının yapılmaması gerektiğini söyledi. Normal bir fiyatlamadan bahsedilemediğini belirtti. Şu anda altın alanların zarar edebileceklerini ve bu zararları telafi etmek için uzun süre beklemelerinin gerekebileceğini belirtti.
Memiş, haziran ayında gram altında bir düşüş beklentisi olduğunu ve bu beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Ancak 1.350 TL'nin altına inen bir gram altın beklemediğini belirtti. Bu piyasa ortamında 1.350 TL'nin altında olan gram altının neredeyse bedava olduğunu dile getirdi. Fiyatlar gerilese bile kuyumcuların o fiyattan satış yapmayacaklarını ve makas aralığı ekleyeceklerini söyledi.
Ons Altın Beklentisi
Ons altın hakkında yorumlarda bulunan İslam Memiş, şu anda ons altının 1.961 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Memiş'e göre, 1.968 dolar direnç seviyesi olarak kabul edilmekte ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmelidir ki 1.995 dolar direnç seviyesi olarak belirlenebilsin.