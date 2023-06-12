50 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Memiş, haziran ayında gram altında bir düşüş beklentisi olduğunu ve bu beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Ancak 1.350 TL'nin altına inen bir gram altın beklemediğini belirtti. Bu piyasa ortamında 1.350 TL'nin altında olan gram altının neredeyse bedava olduğunu dile getirdi. Fiyatlar gerilese bile kuyumcuların o fiyattan satış yapmayacaklarını ve makas aralığı ekleyeceklerini söyledi.