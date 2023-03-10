50-55 yaş + Staj avantajı... EYT'siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik!

EYT yasasıyla birlikte 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkını elde etmiş oldu. Ancak 2000 ve sonrası sigortalılar EYT yasasından emekli olamadı. Bilindiği üzere emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekli. Öte yandan yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da mevcut. İşte sizi erken emekli edecek formüller ve avantajlar...