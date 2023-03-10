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Haberler Ekonomi 50-55 yaş + Staj avantajı... EYT'siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik!

50-55 yaş + Staj avantajı... EYT'siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik!

Erken emeklilik yolları EYT'yi az farkla kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik hakkında dikkat çeken bir detay var. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde...

10.03.2023 10:16 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:17
EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

EYT yasasıyla birlikte 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkını elde etmiş oldu. Ancak 2000 ve sonrası sigortalılar EYT yasasından emekli olamadı. Bilindiği üzere emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekli. Öte yandan yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da mevcut. İşte sizi erken emekli edecek formüller ve avantajlar...

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EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara her doğumda 720 gün borçlanma hakkı veriliyor. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan bir kadın sigortalı 2.160 gün borçlanma yapabiliyor.

EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.

EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

Staj avantajı

Staj yapan kadın sigortalıların doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekme ihtimali bulunmaktadır.

EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

İş hayatına staj yaparak başlayan ve bu dönemde adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içerisindeki doğumlarını borçlanabilirler.

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