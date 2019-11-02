5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?
Yeni vergi paketi Meclis gündeminde. Yeni vergi düzenlemesi ile emekli ve ev hanımları emlak vergisinden muaf edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni vergi tasarısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? Emeklilerin emlak vergisi ödememesi için gerekli şartlar neler? Yeni emekli olanlar da yararlanabilir mi? İşte cevaplar...
Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? 'Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi' almayı hedefleyen yeni vergi paketi, plan bütçe komisyonundan geçti. Yeni vergi düzenlemesinden sonra kimlerin vergiden muaf olacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? İşte emeklilerin emlak vergisi ödememesi için gerekli şartlar...
200 METREKAREYİ GEÇMEYENLER
Her konut için istisna var mı?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor.
Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.