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5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

Yeni vergi paketi Meclis gündeminde. Yeni vergi düzenlemesi ile emekli ve ev hanımları emlak vergisinden muaf edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni vergi tasarısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? Emeklilerin emlak vergisi ödememesi için gerekli şartlar neler? Yeni emekli olanlar da yararlanabilir mi? İşte cevaplar...

02.11.2019 11:44 - Son Güncelleme: 02.11.2019 11:44
5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? 'Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi' almayı hedefleyen yeni vergi paketi, plan bütçe komisyonundan geçti. Yeni vergi düzenlemesinden sonra kimlerin vergiden muaf olacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak? İşte emeklilerin emlak vergisi ödememesi için gerekli şartlar...

5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

Kimler vergiden muaf?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük işsizler ile sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

200 METREKAREYİ GEÇMEYENLER

Her konut için istisna var mı?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor.
Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

Yurt dışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

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