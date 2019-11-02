5 yıllık parayı geri alabilirsiniz! 2019 Yeni vergi paketi ile kimler vergiden muaf olacak?

200 METREKAREYİ GEÇMEYENLER

Her konut için istisna var mı?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor.

Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.