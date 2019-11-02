Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız
Teknoloji denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, robot yapımında da kendini epey geliştirdi. Japonların geliştirdiği bu robot yaptıklarıyla adeta sınırları zorladı. İnternette görüntüleri yayınlanan robotu izleyenler teknoloji harikası bu robotun marifetleri karşısında adeta şaşırıp kaldı. Bakın Japonların üzerinde çalıştığı son teknoloji robot, eline aldığı tahta ile neler yapıyor.
02.11.2019 09:51
- Son Güncelleme: 02.11.2019 09:51
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