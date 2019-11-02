GaleriTeknoloji

Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

Teknoloji denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, robot yapımında da kendini epey geliştirdi. Japonların geliştirdiği bu robot yaptıklarıyla adeta sınırları zorladı. İnternette görüntüleri yayınlanan robotu izleyenler teknoloji harikası bu robotun marifetleri karşısında adeta şaşırıp kaldı. Bakın Japonların üzerinde çalıştığı son teknoloji robot, eline aldığı tahta ile neler yapıyor.

02.11.2019 09:51 - Son Güncelleme: 02.11.2019 09:51
Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı! Teknoloji harikası robotun yaptığını görenler gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o robotun marifetleri...

Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

Önce eline tahtayı alan robot...

Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.

Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.

Japonların geliştirdiği robot hayretler içerisinde bıraktı! Ne yaptığına inanamayacaksınız

Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı WhatsApp'ta yeni dönem! iOS'tan sonra şimdi de Android'de başladı
WhatsApp'ta yeni dönem! iOS'tan sonra şimdi de Android'de başladı