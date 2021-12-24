5 günde 10.23 TL'ye kadar düştü! Hem dolar hem de altın fiyatları çökecek ikazı gecikmedi! Ocak 2022'de dolar, euro, gram, çeyrek altın en az... Uzman isim yine sürprize hazır olun diyerek uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı verdiği mesajların hemen sonrasında yüzde 40 üzerinde düşüş yaşayan döviz kurları ve altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir sürüyor. Hal böyle olunca uzmanların piyasalarla ilgili yaptığı yorumlar büyük bir önemle takip ediliyor. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı. "Sürprizlere hazır olun" diyen Memiş'in açıklamalarının ardından altın fiyatları merak ediliyor.