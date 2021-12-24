5 günde 10.23 TL'ye kadar düştü! Hem dolar hem de altın fiyatları çökecek ikazı gecikmedi! Ocak 2022'de dolar, euro, gram, çeyrek altın en az...
Bu hafta döviz kurları ve altın fiyatlarında pazartesi itibariyle yaşanan sert düşüşün ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şok geçirdi. 18 seviyelerine çıkan dolar 10,23 TL seviyelerine kadar düştü. Gram, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş sonrası uzmanların yorumları heyecanla takip ediliyor ve gözler fiyatları gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları zirvedeyken yatırımcıları uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fiyatlarda yaşanan peş peşe düşüşün ardından yeni bir paylaşım yapan İslam Memiş "Sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcıları uyardı.
5 günde 10.23 TL'ye kadar düştü! Hem dolar hem de altın fiyatları çökecek ikazı gecikmedi! Ocak 2022'de dolar, euro, gram, çeyrek altın en az... Uzman isim yine sürprize hazır olun diyerek uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı verdiği mesajların hemen sonrasında yüzde 40 üzerinde düşüş yaşayan döviz kurları ve altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir sürüyor. Hal böyle olunca uzmanların piyasalarla ilgili yaptığı yorumlar büyük bir önemle takip ediliyor. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı. "Sürprizlere hazır olun" diyen Memiş'in açıklamalarının ardından altın fiyatları merak ediliyor.
"YÜZDE 50 ALIM YAPARAK..."
Yatırımcılara da önemli bilgiler veren Memiş şu ifadeleri kullandı:
Korku ve panikle alım yapanların bugün zarar ettiğini gözlemliyoruz. Şuanda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi.
Benim kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum.