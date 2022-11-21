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4A, 4B, 4C'lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK'lılara müjde!

Emeklilik ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Bir belediyede alt işverenler değişmesine rağmen 2 sene aralıksız çalıştığını belirten temizlik işçisi, 1 yıllık sigorta primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi'nde tespit davası açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmeyen ve prim ödenmeyen hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ederek hem belediye hem de temizlik şirketine dava açtı.

takvim.com.tr
21.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:25
4A, 4B, 4C’lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK’lılara müjde!

Aralık ayında TBMM gündemine gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi öncesi Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Sigortalılık başlangıç tarihi ve hizmet tespitine yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdiğine dikkat çeken Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu tür davalarda hâkimin özel bir duyarlılık göstererek delilleri kendiliğinden toplaması ve sonucuna göre karar vermesi gerektiğine hükmetti. İşte prim gün tespiti ve tescil ettirme hakkında tüm detaylar...

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4A, 4B, 4C’lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK’lılara müjde!

Davalı Belediye Başkanlığı, açılan davayı kabul etmediklerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde Belediyenin asıl işlerinden olan temizlik ve çöp toplama işlerini üçüncü kişilere gördürme imkanı tanındığını bildirdi. Diğer davalı temizlik firması ise cevap dilekçesi sunmadı.

4A, 4B, 4C’lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK’lılara müjde!

Mahkeme, davacının sigorta hizmetlerinin bildirilmediği tarihler arasında önceki ihalenin bitmiş olmasına ve bir sonraki alt işverenin işe başlamamasına rağmen davacının belediye işlerinde kesintisiz çalıştırılmaya devam ettirildiğine dikkat çekerek belediye yönünden davanın kabulüne hükmetti.

4A, 4B, 4C’lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK’lılara müjde!

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkeme hükmünü bozdu. Yeniden görülen davada mahkeme ilk kararında direndi. Davalının temyiz müracaatı üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

4A, 4B, 4C’lilere PRİM ve YIL düzenlemesi! Erken emekli olmak için... EYT son düzlüğünde SGK’lılara müjde!

Oy birliği ile alınan kararda, sosyal güvenlik hukukunun hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kalan özellikleri dikkate alındığında, özellikle hizmet tespiti davalarında kendiliğinden araştırma ilkesinin ağır bastığı görüldüğü hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Sigortalılık başlangıç tarihi ve hizmet tespitine yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu sebeple özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi icap eder. Yargıtay tarafından yerleşmiş içtihadı gereği olduğundan kamu düzenini ilgilendiren hizmet tespiti davalarında, hâkimin özel bir duyarlılık göstererek delilleri kendiliğinden toplaması ve sonucuna göre karar vermesi gerekir.

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