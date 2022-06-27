4/a 4/b 4/c SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf bayram ikramiyesi alan emekliler! 2.775 TL zam... İkramiyeler ne zaman yatacak? Zam yapılacak mı?

2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına senede iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. İlk olarak bin lira şeklinde hesaplara aktırılan ikramiye oranları, 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Peki, yeni zam gelir mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatar mı? İşte tüm merak edilenler...