45-65 yaş arası müjde! 500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! Kimlik kartıyla kolay başvuru!
Bayram sonrası ödeme açıklamaları devam ederken birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, emekli promosyonu ne kadar? emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
11.07.2022 18:19 - Son Güncelleme: 11.07.2022 18:19
PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesi başvuruları, internet şubesi, Ziraat Mobil, Ziraat ATM'leri, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Kısa mesajla başvurmak için ise 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak mesaj göndermek gerekiyor.