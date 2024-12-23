4350 TL taksitle 750.000 TL kredi! Ziraat Bankası kredi kampanyası başlattı

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu yeni kampanyada, konut kredisi başvurularında birden fazla kişinin gelirini beyan etmesine olanak tanıyor.
Bu, özellikle gelir düzeyi yüksek olmayan ancak bir araya gelerek ortak kredi kullanmak isteyen kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor.
Kampanyaya başvuran bireyler, kredi başvurusunda en az iki kişiyle birlikte başvuru yapabiliyor. Böylece birden fazla gelir beyanı ile daha yüksek tutarda kredi kullanılabiliyor ve aylık taksitler paylaşılabiliyor.
Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasında, en az iki düzenli gelire sahip kişi bir araya gelerek konut kredisi kullanabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak evin değerine göre belirleniyor ve bu değer, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından yapılan raporla tespit ediliyor. Ayrıca, bankanın belirlediği azami kredi tutarları ve oranları dikkate alınarak kredi miktarı hesaplanıyor.
Kredinin güvence altına alınabilmesi için, bankanın belirlediği şartlar doğrultusunda, satın alınacak gayrimenkul üzerine ipotek tesisi yapılıyor. Banka, gerekli görmesi durumunda ek teminat da talep edebiliyor.
Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanıcılarına konut, zorunlu deprem sigortası ve hayat sigortası gibi sigorta ürünleri sunarak, kredi kullananların güvenliğini sağlıyor.
Kampanyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de, ödeme planının daha uygun hale getirilmesidir. Örneğin, 5 kişi bir araya gelerek 120 ay vadeli 750.000 TL tutarında konut kredisi kullandığında, normalde 21.724,55 TL olan aylık ödeme, paylaşılarak 4350 TL'ye kadar düşürülebiliyor.
Bu şekilde, hem kredi onayı almak hem de ödemeleri yapmak çok daha kolay hale geliyor. Yani, tek başına büyük bir ödeme yükü altına girmeden, herkesin katkıda bulunduğu bir sistemle konut kredisi kullanmak mümkün.
Kaynak: Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyenler için online hesaplama araçları da sunuyor. Kredi hesaplama aracını kullanarak, ödeme tutarları hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Derleme: Takvim.com.tr