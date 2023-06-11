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Haberler Ekonomi 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

Emeklilikte yeni düzenlemeler peş peşe sıralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrası emekliliğe dair tüm çalışmaları hızlandırdı. Bu nedenle ev hanımlarına emeklilik sistemi için de detaylar netleşti. Aile Koruma Kalkanı Programı sayesinde binlerce ev hanımı sigortalı olacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.06.2023 11:41 - Son Güncelleme: 11.06.2023 11:41
4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

Milyonlarca ev kadınına emeklilik yolu açılıyor. Düzenlemeyle ilgili adımlar hızlandı. İşte çalışmayan kadınlara emeklilik sistemi hakkında tüm merak edilenler...

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4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

KADINLARA YENİ SİSTEM

Bir başka emeklilik reformu ise ev kadınları ve anneler için gelecek. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.

4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

Bu arada SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek.

4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.

4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...

İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

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