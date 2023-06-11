4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU! Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle...
Emeklilikte yeni düzenlemeler peş peşe sıralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrası emekliliğe dair tüm çalışmaları hızlandırdı. Bu nedenle ev hanımlarına emeklilik sistemi için de detaylar netleşti. Aile Koruma Kalkanı Programı sayesinde binlerce ev hanımı sigortalı olacak. İşte detaylar...
11.06.2023 11:41 - Son Güncelleme: 11.06.2023 11:41