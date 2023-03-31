%37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme....

Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memur 2023 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Peki, emekli ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak? İşte detaylar...