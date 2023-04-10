Kooperatif marketleri lokum tadında FİYAT LİSTESİ 9-23 Nisan! Tarım Kredi'de BAYRAM İNDİRİMİ başladı! Şeker, kolonya, çikolata...
Tarım Kredi Market indirimlerinde lokum tadında kampanya başladı. Bayram için yenilenen indirimli ürünler göz kamaştırdı. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ne arasanız var! Çikolatalar, şekerler, kolonyalar neler neler! İşte 9-23 Nisan Tarım Kredi indirimli fiyat listesi....
10.04.2023 10:23 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:24
Tarım Kredi Market'lerinde haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte fiyatı düşen ürünler listesi güncellendi. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market'lerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Byaram müjdesi geldi. Tüm ürünlerde fiyatlar alaşağı oldu. İşte Tarım Kredi Market indirimli kataloğu 9- 23 Nisan fiyat listesi!