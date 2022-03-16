🌟3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYELERE MEGA ZAM! Emekli maaşına 1.157 TL + ikramiyeye 37 bin 82 TL fark! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında sona yaklaşılıyor. Bakan Bilgin'in ilk toplantıda yaptığı açıklamada, öncelikle hiyerarşik seviye içinde ek göstergeler artırılarak adalet sağlanacağı belirtilmişti. Ardından mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 Ek Gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 Ek Gösterge emekli maaşına ne Kadar yansıyacak? İkramiyeler ne kadar olacak? İşte detaylar...