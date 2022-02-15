3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! 3600 ek gösterge çıkarsa memur ve emekli maaşları kaç TL artacak, kimler faydalanacak?
3600 ek gösterge kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son yıllarda Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alan 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son aşamalara gelindiği bilgisi paylaşılmıştı. Şimdilik 4 unvanı kapsayacak olan çalışma kapsamında ilgili grupların emekli maaşlarında da yeniden düzenlemeye gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemde verdiği talimat sonrasında hız kazanan çalışmalarda sona gelindi. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte emekli maaşlarını artıracak o düzenleme
Emekli Maaşları Yükselecek!
3600 ek gösterge kapsamında yer alması beklenen 4 unvanın yanı sıra bu kapsamında genişletilmesine yönelik tartışmalar da gündeme gelmeye devam ediyor.
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacak maaş artışları sadece aktif görevde bulunanları değil, emeklileri de kapsıyor. Asıl maaşlara etkisini emeklilikte gösterecek 3600 ek gösterge, emekli olurken alınan ikramiyeleri de artıracak. Bu sayede emekli maaşlarında yeniden bir artış görülecek.
Çalışmanın kapsamı ise düzenleme ile ilgili yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından belirlenecek. Emekli maaşlarında ciddi bir fark yaratması beklenen 3600 ek gösterge çalışmalarında ise sona yaklaşıldığı ifade ediliyor.
3600 Ek Gösterge Tüm Meslek Gruplarını Kapsayacak Mı?
3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşılmasının ardından söz konusu düzenlemenin kimleri kapsayacağını ve kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğini de merak etmeye başladı.