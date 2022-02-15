3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! 3600 ek gösterge çıkarsa memur ve emekli maaşları kaç TL artacak, kimler faydalanacak?

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli aylıklarının 1.157 – 1.477 TL arasında artacağı düşünülüyor. Buna göre 1 yıllık ikramiye tutarlarında da öğretmen, polis ve din görevlisi için 1.483 TL, hemşirelerde ise 1.671 TL artış yaşanarak 8 bin 204 liraya kadar yükselmesi hedefleniyor.