3.600-5.400 gün+ 2002-2005-2008-2011-2014 sonrası sigortalılara 10-15 yılla erken emeklilik! EYT'li olmayana YENİ YAŞ TABLOSU! 48,50,52,54 yaşında...
3600 ve 5400 günden erken emeklilik mümkün! Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olup dinlenme fırsatı yakalamanın hayalini kuruyor. Çalışanların emeklilik şartları prim gün sayısı ve diğer şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 3600 günden yaş haddiyle emekli olma şansı bulunuyor. EYT'den yararlanamayanlar için erken emeklilik yolları haberimizde.
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda EYT yasasından yararlanamayacaklar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bazı mesleklerde çalışanlar 15 yıl, 3.600 ve 5.400 gün prim şartını doldurduktan sonra bu hakka sahip olabiliyor. Yaş ve gün şartı kadın veya erkeklere göre değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600-5.400 günden emekli olma şansı bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT'den emekli olamayanlar için alternatif yollar neler? İşte 3.600 ve 5.400 gün ayrıntısı haberimizde...
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.
Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında