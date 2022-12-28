3.600-5.400 gün+ 2002-2005-2008-2011-2014 sonrası sigortalılara 10-15 yılla erken emeklilik! EYT’li olmayana YENİ YAŞ TABLOSU! 48,50,52,54 yaşında...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda EYT yasasından yararlanamayacaklar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bazı mesleklerde çalışanlar 15 yıl, 3.600 ve 5.400 gün prim şartını doldurduktan sonra bu hakka sahip olabiliyor. Yaş ve gün şartı kadın veya erkeklere göre değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600-5.400 günden emekli olma şansı bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT'den emekli olamayanlar için alternatif yollar neler? İşte 3.600 ve 5.400 gün ayrıntısı haberimizde...