1999-2000-2008 yılları kritik! 41. madde sizi emekli edecek! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 3 MÜJDE GELDİ!
Emeklileri ve emekli olmak isteyenleri ilgilendiren detaylar açıklandı. SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda sorunun cevabı haberimizde
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'lileri ilgilendiren gelişmeler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar arama motorunda, "İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesindeki durumum ve emeklilik şartlarım nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde emeklilik ve çalışanlara dair merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik.
BORÇLANILABİLECEK SÜRELER
■ BUGÜNE KADAR ÖDENEN PRİMLERLE EMEKLİ OLAMIYORUM. NE YAPABİLİRİM? A.Y.
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, - Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, - Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, - 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, - Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, - Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, - Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, - Grev ve lokavtta geçen süreleri, - Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, - Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, - 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi sür
İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMAK YASAL MI?
■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? S.Y.
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok.
■ İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada beş iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? Ufuk Ş.
Sayın Okurum, 15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilmektedirler.
Yine 8.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir.