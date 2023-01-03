3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı hesabı!
Milyonlarca emekli Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Her sene Ocak ve Tammuz ayında maaşlara zam yapılıyor. 13 milyona yakın emekli enflasyon verileriyle birlikte mevcut maaşının ne kadar zamlanacağı hakkında aramaları hızlandırdı. Peki, 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu!
03.01.2023 07:21 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:21
Tüm gözler 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumdaydı ve beklenen gün geldi çattı. Emekli ve memurlar için ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyordu.. Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da gündeme geldi. Peki, 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı hesabı!
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.91-17, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 17-18 seviyesinde bekleniyor. Ayrıca refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gündemde...