3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı hesabı!

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.91-17, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 17-18 seviyesinde bekleniyor. Ayrıca refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gündemde...