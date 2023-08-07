%34 kök zam levhası ortaya çıktı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! 8.077 seyyanen artış, %70 intibak...

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de gündem maddesi oldu. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında yer aldı.
ÖNCE MEMURLAR
1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.