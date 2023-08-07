PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

%34 kök zam levhası ortaya çıktı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! 8.077 seyyanen artış, %70 intibak...

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemeler de bulunuyor. Yapılacak çalışmaların amacı, emekli ve asgari ücretli kesimlerin mağduriyetlerini gidermek ve bütçe gelirlerini artırmak. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde emekliler de gündem maddesi olarak yer alıyor. Bu görüşmelerde, emeklilerin maaşlarına seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması gibi teklifler masaya yatırılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 23:30 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 23:30
%34 kök zam levhası ortaya çıktı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! 8.077 seyyanen artış, %70 intibak... 1

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de gündem maddesi oldu. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında yer aldı.

%34 kök zam levhası ortaya çıktı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! 8.077 seyyanen artış, %70 intibak... 2

ÖNCE MEMURLAR

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor.

%34 kök zam levhası ortaya çıktı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! 8.077 seyyanen artış, %70 intibak... 3

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.

SON DAKİKA