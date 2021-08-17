31 Ağustos'ta sona eriyor! Başvurana faizde indirim fırsatı
Vergi barışı ile ilgili düzenlemeden yararlanmak için son 15 günlük sürece girildi. 31 Ağustos'a kadar başvurular sürerken, hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül'e kadar ödemeleri yapabilecek. İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeyenlere ise hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı sunulacak. İşte detaylar...
Üç ana başlığı var vergi barışının... Vergiye tabi gelir elde edenler, matrah artırımı yaparak geçmiş beş yıl için incelenmeme güvencesi sağlayabiliyor. İşletmelerin bilançolarında yer alan kasa ve stok tutarlarının fiili-kaydi uyumsuzluğu giderilebiliyor.
Vadesinde ödenmemiş devlete olan borçların faizlerinin silinerek nispeten düşük Yİ-ÜFE oranı üzerinden yeni borç hesaplaması yapılarak, üç yıla kadar yeniden yapılandırma imkânı sağlanıyor. Ve barış imkanından yararlanmak isteyenler için artık son 15 gün... Ay sonuna kadar-31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabiliyor. Vergi barışının bu üç ana başlığını, kritik yönlerini, başvuru süresinin son günlerinde kısaca hatırlayalım.
MATRAH ARTTIRIMI
Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın ilgili yazısı şöyle; Şahsen gelir elde edenler için de, şirket olarak gelir elde edenler için de, 2016'dan, 2020'ye geçmiş beş yılın kazançlarına dair vergi incelemesi yapılmayacağının güvencesi veriliyor, 7326 sayılı yasa ile barış çağrısı yapılıyor.