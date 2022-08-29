29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

Henüz kanunun kimleri kapsayacağı ve şartları tam olarak netleşmiş değil ama birtakım gazetecilerin yazılarına baktığımızda yaş konusu ile ilgili bir anlaşmazlık bulunduğu yaş sınırının çok aşağıya çekilmemesi amacıyla ısrar edildiği tarafında veriler gelmektedir. EYT'liler ise yasanın geniş kapsamlı olması ve bu hususta mağdur olan herkesi almasını istemektedirler. Peki öngörülen emeklilik çalışmasında ilk kapsam ne kadardır? İşte ayrıntılar!