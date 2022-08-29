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Haberler Ekonomi 29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

29 Ağustos EYT son durum: Asgari ücretin artırılması, emeklilerin maaşında enflasyon farkından ötürü iyileştirilme yapılması gibi düzenlemelerden sonra kulislerde emeklilikte yaşa takılanların yıllardır yaşadığı mağduriyetinde giderilmesi amacıyla bir yasa çıkarılacağı konuşulmaya başlandı.

takvim.com.tr
29.08.2022 11:16 - Son Güncelleme: 29.08.2022 11:16
29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

Henüz kanunun kimleri kapsayacağı ve şartları tam olarak netleşmiş değil ama birtakım gazetecilerin yazılarına baktığımızda yaş konusu ile ilgili bir anlaşmazlık bulunduğu yaş sınırının çok aşağıya çekilmemesi amacıyla ısrar edildiği tarafında veriler gelmektedir. EYT'liler ise yasanın geniş kapsamlı olması ve bu hususta mağdur olan herkesi almasını istemektedirler. Peki öngörülen emeklilik çalışmasında ilk kapsam ne kadardır? İşte ayrıntılar!

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29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

Emeklilikte İlk Kapsam

Şimdilik şartlar tam olarak belli olmasa da yapılacak çalışmaların 50 yaş üstünü kapsayacağı ve aşağı yukarı 850.000 vatandaşın bu kanundan yararlanabileceği söylenmektedir.

29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

EYT Şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten gelecek mutlu haberleri beklerken şartlara dair de çoğu bilgi çevrede dolaşmaya başlamıştır.

29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

Buna göre 5900 prim günü isteneceği ve 90'lı senelerde işe girenlerin ilk olarak bu düzenlemeden yararlanabileceği söylenmektedir.

29 Ağustos EYT son durum: EYT için kritik tarih açıklandı! EYT ile emeklilikte 850 bin kişiyi kapsayan yaş sınırı düzenlemesi planı belli oldu

Birçok insanın sorduğu soru olan işlemiş prim günlerinin ödenerek emekli olunup olunamayacağı konusu ile ilgili ise gelen veriler bu tür bir borçlanma planının düşülmediği tarafındadir.

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