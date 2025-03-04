27 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Bankaların Mart kampanyası emeklinin yüzünü güldürdü

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiye ve promosyonda. Mart ayında geçerli olacak promosyon kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokole çevrildi.

Mevcut protokole göre en düşük promosyon; aylığı '10 bin liranın altında' olanlarda 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arasında' bulunanlarda 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arasında' olanlarda 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' bulunanlarda 12 bin lira olarak uygulanıyor. Yeni protokolle bu tutarların yükseltilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda yeni maaş dilimleri belirlenecek, bu maaş dilimlerine göre ödenecek en düşük promosyon tutarları tespit edilecek. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapmayacak, ama isteyen banka şu an olduğu gibi protokoldeki tutarlardan fazla promosyon verebilecek. Böylece emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancı büyüyecek.

Taahhüdü sürsün ya da sürmesin tüm emekliler yeni promosyon imkanından yararlanabilecek. 3 yıllık taahhüdü sürenlerin önceki promosyondan kalan sürenin tutarını iade etmesi gerekecek. Ya da yeni promosyondan önceki iade tutarı düşülecek. Protokolün Mart ayında imzalanması beklenirken, bankaların Mart kampanyalarında 27 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor. İşte mevcut kampanyalar...