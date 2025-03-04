27 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Bankaların Mart kampanyası emeklinin yüzünü güldürdü

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiye ve promosyonda. Mart ayında geçerli olacak promosyon kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokole çevrildi.
Mevcut protokole göre en düşük promosyon; aylığı '10 bin liranın altında' olanlarda 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arasında' bulunanlarda 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arasında' olanlarda 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' bulunanlarda 12 bin lira olarak uygulanıyor. Yeni protokolle bu tutarların yükseltilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda yeni maaş dilimleri belirlenecek, bu maaş dilimlerine göre ödenecek en düşük promosyon tutarları tespit edilecek. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapmayacak, ama isteyen banka şu an olduğu gibi protokoldeki tutarlardan fazla promosyon verebilecek. Böylece emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancı büyüyecek.
Taahhüdü sürsün ya da sürmesin tüm emekliler yeni promosyon imkanından yararlanabilecek. 3 yıllık taahhüdü sürenlerin önceki promosyondan kalan sürenin tutarını iade etmesi gerekecek. Ya da yeni promosyondan önceki iade tutarı düşülecek. Protokolün Mart ayında imzalanması beklenirken, bankaların Mart kampanyalarında 27 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor. İşte mevcut kampanyalar...
KAMPANYALARDA NELER VAR?
VAKIFBANK: 27.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten kredi kartı alıp ayda 1.500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500, bu tutarın altında harcayanlara da alışveriş toplamı kadar nakit ödeme veriyor. Böylece aylık 12 bin liraya varan promosyona ilaveten, 10 ayda toplam 15.000 liraya varan nakit ödeme alınabiliyor.
ING: 25.000 liraya varan ödeme yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira ödüyor Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatı başına 500, 5'ine toplam 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzerinde bakiye getirenlere 2.500 lira, 50.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana da 2.500 lira veriyor.
TEB: 21.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira ödüyor.
Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeme yapıyor.
ALBARAKA TÜRK: 20.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.600 lira promosyon alabiliyor.
Buna ilaveten, iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül var. Emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ödeniyor.
DENİZBANK: 20.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
Ayrıca yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlerden MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödüyor.
QNB: 16.200 liraya varan emeklilik ödülü veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon imkanından yararlanıyor.
Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA: 15.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon alıyor.
TÜRKİYE FİNANS: 14.500 liraya varan promosyon imkanı ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.
HALKBANK: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde olanlara 12.000 lira ödüyor.
İŞ BANKASI: 12.000 liraya varan promosyon ödüyorAylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira verirken; indirimli ek hesap limiti, aidatsız kart ve kasko kampanyası da sunuyor.
ŞEKERBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
ZİRAAT: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme gerçekleştiriyor.