2.550 Euro maaşla yurt dışı iş fırsatı! Almanya ilk etapta uzun süreli 7 bin 200 garson, havaalanı işçisi alacak! İşte dil şartsız Hollanda, Fransa, Libya, Kuveyt, Katar iş ilanları!
Yurt dışında yaşamak ve kariyer hedefleyenleri çok sevindirecek haber geldi ve bazı ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacağını duyurdu. 2 bin 550 euro maaş ile yurt dışında çalışma fırsatı binlerce kişiyi heyecanlandırdı ve başvurularla ilgili tüm detaylar araştırma konusu oldu. Almanya'nın yanı sıra, Hollanda, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi çok sayıda ülke personel alacak. Libya, Kuveyt, Ürdün ve Katar da Türk işçi alımı için ilanlar yayınlıyor. Hangi ülkelerde hangi meslekler için işçi arandığı, başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgileri haberimizde derledik. İşte yurtdışı iş ilanları 2022!
Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Kanada, Almanya, Katar, Hollanda, Fransa ülkelerinde kariyer hedefi olanlar bu habere çok sevinecek. Salgından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 2.500 euro ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. En az 2.500 euro maaş alınacak ve hangi ülkelerin ne kadar alım yapacağı, başvurulara dair detaylar haberimizde yer alıyor...
Almanya havalimanlarında işgücü eksikliğini gidermek için Türkiye'den personel alacak. Personel alımına ilişkin onay çıktı.
Almanyadaki bu iş fırsatını değerlendirmek isteyen Türk çalışanlar da süreç ile ilgili detayların netleşmesini beklerken Alman havayolu sektöründen işçi alımı için 'geçici değil, uzun süreli' çağrısı geldi.