25 TL üzeri alışveriş yapanları dev indirim bekliyor! ŞOK 14-21 Şubat aktüel ürünler kataloğu, fiyatlar düştü! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, ped...

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde Fiskobirlik Ala Çiçek Balı, Ülker Finger Bisküvi 5'li, Kellogg's Granola, Ülker Tablet Çikolata, Cif Krem Amonyak / Limon, Cillit Bang Banyo/Mutfak Sprey ucuza satılacak. İşte diğer indirimli ürünler...