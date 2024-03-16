Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, uzun yılların bekleyişinin ardından geçen yıl hayat buldu ve yaklaşık 2 milyon vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu yıl ise EYT düzenlemesi kapsamında 400 bin kişinin daha emekli olmasının önü açıldı. Ancak, EYT'li olmanın getirileri sadece emeklilik maaşıyla sınırlı kalmıyor; çeşitli ek avantajlar da sunuluyor. Bu yıl, emekli olan vatandaşlara dört önemli kazanım birden sunulurken, tüm emeklilere yönelik de yeni destek paketleri devreye giriyor. Aile Bakanlığı tarafından başlatılan yeni bir destek programı kapsamında, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik "Emekli Kart" sistemi hayata geçiriliyor. Bu kart sayesinde, emekliler elektrik, doğal gaz ve gıda alımlarında önemli destekler alabilecek. Bu yeni düzenlemeler, emeklilerin hayat kalitesini artırma ve maddi güvencelerini güçlendirme yolunda atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Türkiye'de emeklilere yönelik destek ve hizmetlerin artırılması amacıyla tüm bakanlıklarda önemli adımlar atılıyor. Her bakanlık, kendi görev ve yetki alanı içinde emeklilere dönük projeler geliştirdi ve bu projeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Peki, bu yıl emeklilere yönelik hangi destekler sağlanacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.
Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek. Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak. Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlık'ın yetkisi dahilinde 'emekli destek projesinin' hayata geçirilebileceği bildirildi.