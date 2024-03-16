2.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya bayram öncesi 4'ü 1 arada kazanç çıktı! Emekli maaşına ek 3.500 TL destek müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, uzun yılların bekleyişinin ardından geçen yıl hayat buldu ve yaklaşık 2 milyon vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu yıl ise EYT düzenlemesi kapsamında 400 bin kişinin daha emekli olmasının önü açıldı. Ancak, EYT'li olmanın getirileri sadece emeklilik maaşıyla sınırlı kalmıyor; çeşitli ek avantajlar da sunuluyor. Bu yıl, emekli olan vatandaşlara dört önemli kazanım birden sunulurken, tüm emeklilere yönelik de yeni destek paketleri devreye giriyor. Aile Bakanlığı tarafından başlatılan yeni bir destek programı kapsamında, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik "Emekli Kart" sistemi hayata geçiriliyor. Bu kart sayesinde, emekliler elektrik, doğal gaz ve gıda alımlarında önemli destekler alabilecek. Bu yeni düzenlemeler, emeklilerin hayat kalitesini artırma ve maddi güvencelerini güçlendirme yolunda atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor.