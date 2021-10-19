22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu! Kış alışverişi bu hafta başlıyor: Isıtıcı, battaniye, yağmurluk, patik, termal tayt ve daha fazlası...

22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zincir marketler her hafta farklı ürünlerde indirimler yaparak vatandaşları mutlu ediyor. Bu haftanın da indirimli ürünleri belli oldu. 22 Ekim Cuma gününden itibaren satışa çıkarılacak indirimli ürünlerin hangileri olduğunda hanımlar ve beyler aktüel kataloğundan bakabiliyor. Isıtıcı, battaniye, yağmurluk, patik, termal tayt ve daha fazlası bu hafta BİM mağazalarında... Kış alışverişini en uygun fiyata BİM'den yapabilirsiniz. İşte 22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğunun tamamı...