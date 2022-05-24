2.190 gün erken emekli olma hedefi açıklandı! SGK'ya ödemesini yapan 45 - 46- 52 yaşında emekli oluyor! Yaşınızı EYT'siz düşürün!
Sigortalı olarak çalışan kadınlar ve erkekler bağlamında açıklanan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olmak isteyenler için haberimizde detayları paylaştık. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
Erken emeklilik her çalışanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart yer alıyor. Bunlar yıl, yaş, prim olarak sıralanıyor. Öte yandan sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu bağlamda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün oluyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik hedefiyle geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik amacıyla merak edilen tüm ayrıntılar... Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen bireylerin sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor!
Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte erken emeklilik yolları...