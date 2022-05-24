2.190 gün erken emekli olma hedefi açıklandı! SGK’ya ödemesini yapan 45 - 46- 52 yaşında emekli oluyor! Yaşınızı EYT’siz düşürün!

Erken emeklilik her çalışanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart yer alıyor. Bunlar yıl, yaş, prim olarak sıralanıyor. Öte yandan sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu bağlamda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün oluyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik hedefiyle geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik amacıyla merak edilen tüm ayrıntılar... Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen bireylerin sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor!