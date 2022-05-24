20 -50 yaş arası düşük KPSS puanla, KPSS’siz lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir! İŞKUR’dan 118 bin 711 işçi alımı bu sabah başladı! 7.000 - 8.000 TL maaş...

81 ilde binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor. İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 118 bin 711 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs - Haziran 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 118 bin 711 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte İŞKUR güncel personel alımı ilanları 2022!