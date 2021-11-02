2160 gün anında kazanıyorsunuz! 10 sene sigortalılık yetiyor... Bu şartlara sahipseniz hemen başvuru yapın, 3 ay içinde emekli olun!
10 sene sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan vatandaşlar malulen emeklilik amacıyla müracaat yapabilirler. İlk kez 1 Ekim 2008 ardından sigortalı olan engellilerde çalışma gücündeki kayıtlar seviyesine bağlı olarak emekli olabiliyor. Sigortalı işçilerin, çalışmalarına engel sıhhat problemleri oluştuktan sonra malulen emekli olabilme hakları doğar. Fakat sigorta kapsamında çalışan yurttaşların malulen emekli olabilmeleri amacıyla çalışanların sahip olması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır.
Güncellenen liste ile birtakım meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanındı. Peki, SGK yıpranma payı olan meslekler hangileri, kimler erken emekli olabilir, erken emeklilikten yararlanacak, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2021 yılı için nasıl yapılacak, fiili hizmet zamanı zammı hangi mesleklerde var? Erken emeklilik şartlarından bir tanesi yıpranma 5 seneye kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar amacıyla ek prim hakkı veriliyor. Anneler amacıyla ise doğum borçlanması ile eş güdümlü erken emeklilik olası doğumdan evvelce sigortası oluşturulan anneler primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar.
YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI
Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi tespit edilen bir anne 1250 gün prim ödemiş oluyor. 1250 günlük haklarla eş güdümlü erken emeklilik meydana çıkıyor çalışan şahıslar yüzde 60 oranında iş kuvvetini kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.
Engelli Hakkı İle 16 Yılda Emeklilik Fırsatı
Bir başka seçenekte 1 Ekim 2008 ve ardından sigortalı olan engelli şahıslar yüzde 50 ile 59 arasında çalışma kuvveti kaybı nedeniyle 16 senelik sigortalılık zamanı 3700 gün ile emekli olma fırsatı sunuluyor. Yüzde 40 ile 49 arasında olanlar ise 4100 prim gün adedi ve 18 senelik sigortalılık zamanı ile emekli olacaklar.