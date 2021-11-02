2160 gün anında kazanıyorsunuz! 10 sene sigortalılık yetiyor... Bu şartlara sahipseniz hemen başvuru yapın, 3 ay içinde emekli olun!

Güncellenen liste ile birtakım meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanındı. Peki, SGK yıpranma payı olan meslekler hangileri, kimler erken emekli olabilir, erken emeklilikten yararlanacak, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2021 yılı için nasıl yapılacak, fiili hizmet zamanı zammı hangi mesleklerde var? Erken emeklilik şartlarından bir tanesi yıpranma 5 seneye kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar amacıyla ek prim hakkı veriliyor. Anneler amacıyla ise doğum borçlanması ile eş güdümlü erken emeklilik olası doğumdan evvelce sigortası oluşturulan anneler primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar.