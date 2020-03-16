2+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama! Tuzla çekiliş sonuçları isim isim son liste!
TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ'nin İstanbul Tuzla'da inşa edeceği 2+1 konutlar için kura çekilişinde hak sahipleri belli oluyor. TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları haberimizde yer alıyor. TOKİ'nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün sürecek. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak. Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.
TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklanıyor. TOKİ'nin Tuzla'da inşa edeceği 5750 konut için kura çekilişi başladı. Çekilişte adı okunan isimler ev sahibi olmanın heyecanıyla büyük sevinç yaşanıyor. TOKİ'nin resmi sosyal kanallarından canlı yayınlanan kura çekimi için heyecan dorukta. İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilir ve isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. İşte, TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları...
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00
17 Mart 2020 Salı saat: 09:00
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00
19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00