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2+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama! Tuzla çekiliş sonuçları isim isim son liste!

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ'nin İstanbul Tuzla'da inşa edeceği 2+1 konutlar için kura çekilişinde hak sahipleri belli oluyor. TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları haberimizde yer alıyor. TOKİ'nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün sürecek. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak. Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.

16.03.2020 12:30 - Son Güncelleme: 16.03.2020 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





