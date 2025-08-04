Borsada yılın temettü takvimi: En çok kazandıracak hisseler ve ödeme tarihleri
2024 yılındaki rekor temettü ödemelerinin ardından gözler, 2025 yılında yatırımcıları sevindirecek yeni temettü açıklamalarına çevrildi. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren birçok şirket, 2024 yılı karlarından elde edilen temettüleri 2025 yılı içinde yatırımcılarına dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor. Şirketlerin temettü takvimi ve brüt/net ödeme miktarları da açıklanarak yatırımcılara yön gösteriyor.
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