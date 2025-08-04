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Borsada yılın temettü takvimi: En çok kazandıracak hisseler ve ödeme tarihleri

2024 yılındaki rekor temettü ödemelerinin ardından gözler, 2025 yılında yatırımcıları sevindirecek yeni temettü açıklamalarına çevrildi. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren birçok şirket, 2024 yılı karlarından elde edilen temettüleri 2025 yılı içinde yatırımcılarına dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor. Şirketlerin temettü takvimi ve brüt/net ödeme miktarları da açıklanarak yatırımcılara yön gösteriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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2025 yılı için bugüne kadar ödeme yapmış olan şirketlerin listesi, ödeme tarihleri ve temettü verimleriyle birlikte şu şekilde...

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📌 TEMETTÜ DAĞITIMI TAMAMLANMIŞ ÖNE ÇIKAN HİSSELER:

  • İş Yatırım (ISMEN) – %13,14 verimle en yüksek temettü verimi sağlayan şirketlerin başında geliyor. Ödeme tarihi: 28 Mart 2025

  • Doğuş Otomotiv (DOAS) – 20 Mayıs'ta %15,77 verim ile dikkat çekti.

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  • TÜPRAŞ (TUPRS) – İki taksit halinde %11,40 temettü verimi ile yılın en yükseklerinden biri.

  • Kütahya Şeker (KTSKR) – Henüz ödeme tarihi açıklanmasa da %10,94 temettü verimiyle güçlü beklenti oluşturuyor.

  • Yeni Gimat GYO (YGGYO) – 15 Nisan'da %10,28 verim sağladı.

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📌 2025'te Temettü Ödemesi Devam Edecek Olanlar:

  • Suwen (SUWEN) – 12 Ağustos'ta ödeme yapılacak.

  • Türk Tuborg (TBORG) – Aynı gün yatırımcıya %4,66 verim sağlayacak şekilde ödeme yapacak.

  • THYAO – İkinci taksit ödemesi 2 Eylül 2025'te.

  • BİM (BIMAS) – 17 Aralık'ta üçüncü taksit ödemesi yapılacak.

  • Turkcell (TCELL) – İkinci taksit ödemesi 26 Aralık'ta gerçekleşecek.

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📌 TARİHİ BELLİ OLMAYAN, TEMETTÜ DAĞITIMI BEKLENEN ŞİRKETLER:

  • Kütahya Şeker (KTSKR)

  • GEN İlaç (GENIL) – İlk taksit ödendi, kalan iki taksit bekleniyor.

  • Galata Wind (GWIND)

  • BVSAN, SDTTR, GOLTS, SUNTK gibi onlarca şirketin ödeme tarihi yıl sonuna doğru netleşecek.

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🧾 YATIRIMCILAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Temettü yatırımcılığı yapanlar için ödeme tarihi kadar, temettü verimi de büyük önem taşıyor. Yüzde 5 ve üzeri verime sahip hisseler, pasif gelir odaklı strateji kuranlar için cazip bulunuyor. Öte yandan taksitli ödemelerle yatırımcının yıl boyu temettü akışı sağlaması mümkün hale geliyor.

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🔎 Güncel temettü dağıtımı takibi için Borsa İstanbul duyuruları ve şirketlerin KAP bildirimleri yakından izlenmeli. Çünkü henüz kesinleşmemiş çok sayıda ödeme planı yılın ikinci yarısında açıklanacak.

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📢 UYARI

Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Temettü oranları, ödeme tarihleri ve şirket kararları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncel duyurularını takip etmeniz ve gerekirse bir yatırım uzmanına danışmanız önerilir.

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Fotoğraflar: AA