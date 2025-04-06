2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İlk rakamlar ortaya çıktı

Temmuz 2025 memur maaşı zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, yılın ikinci yarısında kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışının ilk aşaması netleşti.
🧮 MEMUR 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %6'lık toplu sözleşme zammının ardından gözler 2025 Temmuz zammına çevrilmişti. İlk üç aylık verilere göre:
Ocak-Şubat-Mart dönemi enflasyon farkı: %3,83
Toplu sözleşme zammı: %5
Kümülatif zam oranı: %9,03
Bu oranlar, yılın ikinci yarısında memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına uygulanacak artışı şimdiden şekillendirmiş durumda. Ancak unutulmamalıdır ki; nihai oranlar Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.
🧩 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DETAYLARI
2025 yılı için yapılan toplu sözleşmeye göre:
İlk 6 ay için zam: %6
İkinci 6 ay için zam: %5
Enflasyon farkı ise 6 aylık dönemde %5'i aşan kısım üzerinden hesaplanacak. İlk enflasyon farkı Şubat ayında %1,33 olarak hesaplanmışken, Mart verisiyle birlikte bu oran %3,83'e yükseldi.
💰 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükselmişti. Eğer enflasyon mevcut seviyelerde seyrederse, Temmuz ayında bu rakama %9,03 oranında bir zam daha eklenmesi bekleniyor. Bu durumda, en düşük memur maaşı yaklaşık 47.650 TL bandına ulaşacak.
Emekli memur maaşı ise Ocak ayında 19.616 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın da yaklaşık 21.390 TL civarında olması öngörülüyor.
GÖZLER NİSAN-HAZİRAN VERİLERİNDE
Temmuz zammının netleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri kritik önemde olacak. Ekonomistler, özellikle yaz aylarında gıda fiyatlarının enflasyona etkisinin artabileceğine dikkat çekiyor. Memur ve emekli memurlar için nihai zam oranı bu veriler ışığında kesinleşecek.
Fotoğraflar: AA