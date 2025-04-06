2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İlk rakamlar ortaya çıktı

Temmuz 2025 memur maaşı zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, yılın ikinci yarısında kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışının ilk aşaması netleşti.

🧮 MEMUR 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %6'lık toplu sözleşme zammının ardından gözler 2025 Temmuz zammına çevrilmişti. İlk üç aylık verilere göre: Ocak-Şubat-Mart dönemi enflasyon farkı: %3,83

Toplu sözleşme zammı: %5

Kümülatif zam oranı: %9,03 Bu oranlar, yılın ikinci yarısında memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına uygulanacak artışı şimdiden şekillendirmiş durumda. Ancak unutulmamalıdır ki; nihai oranlar Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.

🧩 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DETAYLARI 2025 yılı için yapılan toplu sözleşmeye göre: İlk 6 ay için zam: %6

İkinci 6 ay için zam: %5 Enflasyon farkı ise 6 aylık dönemde %5'i aşan kısım üzerinden hesaplanacak. İlk enflasyon farkı Şubat ayında %1,33 olarak hesaplanmışken, Mart verisiyle birlikte bu oran %3,83'e yükseldi.

💰 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Ocak 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükselmişti. Eğer enflasyon mevcut seviyelerde seyrederse, Temmuz ayında bu rakama %9,03 oranında bir zam daha eklenmesi bekleniyor. Bu durumda, en düşük memur maaşı yaklaşık 47.650 TL bandına ulaşacak.