2025 taşeron ve kamu işçisi maaşı: İlave tediye ödemeleri detayları

2025 yılı itibarıyla taşeron işçilerin maaşlarına yapılan zam oranları ve ilave tediye ikramiyelerindeki artışlar çalışanlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, 2025 yılı maaş zammı oranları nedir? Taşeron işçilere ilave tediye ikramiyelerinde bir artış yapılacak mı? İşte bu soruların yanıtları...

Taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu 2025? 3 Ocak'ta enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte taşeron ve kamu işçisi maaşları belli olacak.

2025 Kamu İşçilerine Yıl Sonu İlave Tediye Ödemeleri: Tarihler Ne Zaman? Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçi, 2025 yılına ait ilave tediye ödemeleri için heyecanla bekliyor. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da kamu işçilerine toplamda 52 günlük tediye ödemesi yapılacak.

İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? Kamu işçilerine yapılan ilave tediye ödemeleri, her yıl düzenli olarak iki taksitte gerçekleştiriliyor. Yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ödeme genellikle yaz aylarında yapılırken ikinci yarıya ilişkin 26 günlük ödeme ise yıl sonuna doğru yapılır. Ancak 2025 yılına ait ödeme tarihi ve miktarının kesin olarak belirlenmesi için Resmi Gazete'de yayımlanacak duyuru bekleniyor.