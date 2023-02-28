2023'te altın fiyatlarında ters köşe! Mart ayında ölüm fermanı yazıldı! Son dakika İslam Memiş'ten açıklama! Bin 128, bin 148 lira...
28 Şubat Salı günü gram altının alış fiyatı 1.101,65, satış fiyatı ise 1.101,84 TL'den seyrini sürdürüyor. Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, ''Bu hafta dolar ve TL karşısında her şey 'al-sat' için güzel fırsatlı" ifadelerini kullandı. Peki bugün çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Şubat aynı tamamladığımız, mart ayına başlayacağımız bu hafta para piyasalarında son durum ve İslam Memiş'in kritik açıklamaları haberimizin devamında...
Mart ayı gelirken, altın yatırımcısı son durumu ve İslam Memiş'in yeni açıklamalarını araştırmaya başladı. 2023'te altın fiyatlarında ters köşe! Mart ayında ölüm fermanı yazıldı! Son dakika İslam Memiş'ten açıklama geldi. Memiş, gram altın ile ilgili, ''Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda bin 100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar! Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara. Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim. '' dedi. İşte 28 Şubat 2023 altın fiyatları ve o kritik açıklamaların tümü...
İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni haftada "Gram altın ucuz değil, bedava" değerlendirmesinde bulundu. İşte Memiş'in o açıklaması: