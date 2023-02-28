2023’te altın fiyatlarında ters köşe! Mart ayında ölüm fermanı yazıldı! Son dakika İslam Memiş’ten açıklama! Bin 128, bin 148 lira...

Mart ayı gelirken, altın yatırımcısı son durumu ve İslam Memiş'in yeni açıklamalarını araştırmaya başladı. 2023'te altın fiyatlarında ters köşe! Mart ayında ölüm fermanı yazıldı! Son dakika İslam Memiş'ten açıklama geldi. Memiş, gram altın ile ilgili, ''Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda bin 100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar! Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara. Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim. '' dedi. İşte 28 Şubat 2023 altın fiyatları ve o kritik açıklamaların tümü...