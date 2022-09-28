2023'te 7.228- 10.827 TL arası maaş! Ocak'ta %67.73'lik kallavi ZAM! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li ZAMLI maaş tablosu...

Ocak ayında herkesin yüzü gülecek! Hükümet kallavi zam yapmaya hazırlanıyor! 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşlarla ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi, EYT'li, asgari ücretli tüm çalışan ve emeklileri kapsıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında memur ve memur emeklisine %41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 zam yansıtılırken Ocak zammıyla ilgili de hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli ve memurun ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayında ne kadar enflasyon farkı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yanıtları!