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Haberler Ekonomi 2023'te 7.228- 10.827 TL arası maaş! Ocak'ta %67.73'lik kallavi ZAM! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li ZAMLI maaş tablosu...

2023'te 7.228- 10.827 TL arası maaş! Ocak'ta %67.73'lik kallavi ZAM! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li ZAMLI maaş tablosu...

Memur, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi Ocak 2023 ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Hesaplamalar tek tek yapıldı, rakamlar ortaya çıktı. Ocak ayında herkesin maaşına büyük zam geliyor. Yeni yılda emekli ve memur zammı beklenti ve tahminler geldi. Son verilerle birlikte 'Emekli memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?' soruları da yanıt buldu. İşte merak edilenler...

28.09.2022 11:51 - Son Güncelleme: 28.09.2022 15:56
Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Ocak ayında herkesin yüzü gülecek! Hükümet kallavi zam yapmaya hazırlanıyor! 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşlarla ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi, EYT'li, asgari ücretli tüm çalışan ve emeklileri kapsıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında memur ve memur emeklisine %41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 zam yansıtılırken Ocak zammıyla ilgili de hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli ve memurun ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayında ne kadar enflasyon farkı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yanıtları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Temmuz'da memur ve emekli memurların maaşlarına yüzde 41,69 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya çıktı.

Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Gözler bu kez Ocak ayında maaşlarda yapılacak artışa çevrildi.

Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Merkez Bankasının yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 oldu.

Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Anket 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, bu anket döneminde yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.92'ye ulaşacak.

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