2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | 10 TL ÜZERİ veren şirketler! Resmen para saçacaklar! Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

2023 temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kar payı açıklamaları şirketler tarafından her gün ardı ardına açıklanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde 4 şirket hissedarlarına 10 liranın üzerinde nakit temettü ödemesi yapacak. İşte temettü ödemesi yapan şirketler....